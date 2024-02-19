В Кремле сообщили, что результатов расследования обстоятельств смерти Навального* пока нет

* (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России)

В Кремле сообщили, что результатов расследования обстоятельств смерти Навального* пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

Песков отметил, что все необходимые действия по этому делу ведутся.

Напомним, Алексей Навальный* умер в исправительной колонии в пятницу, 16 февраля.

* (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России)