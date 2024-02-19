В Клепиковском районе 49-летний мужчина угрожал поленом односельчанину

Возбуждено уголовное дело.

Нетрезвый мужчина в селе Малахово угрожал убить 69-летнего местного жителя. Об этом сообщила пресс-служба УМВД.

Пенсионер позвонил в полицию и рассказал, что односельчанин грозит его убить. Полицейские приехали на место и задержали мужчину.

По предварительной информации, 49-летний житель Малахова, дом которого требует ремонта, последние полгода проживал у 69-летнего инвалида в обмен на помощь по хозяйству.

Однажды постоялец будучи в нетрезвом состоянии начал обзывать хозяина дома. В ответ пенсионер потребовал, чтобы тот покинул его жилище. Однако вместо выполнения требований мужчина схватил полено и начал угрожать, что убьет пенсионера.

В результате в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ. Ему грозят принудительные работы на срок до двух лет либо два года колонии.

Отмечается, что ранее этого мужчину неоднократно привлекали к уголовной ответственности за угрозы убийством и проникновение в чужое жилище.