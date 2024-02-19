Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 19
-4°
Втр, 20
-5°
Срд, 21
-2°
ЦБ USD 92.55 0.73 17/02
ЦБ EUR 99.35 0.94 17/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
Абсолютное большинство экспертов всегда рекомендуют пок...
31 января 15:17
10 718
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
11 731
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
17 930
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
17 647
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Клепиковском районе 49-летний мужчина угрожал поленом односельчанину
Возбуждено уголовное дело.

Нетрезвый мужчина в селе Малахово угрожал убить 69-летнего местного жителя. Об этом сообщила пресс-служба УМВД.

Пенсионер позвонил в полицию и рассказал, что односельчанин грозит его убить. Полицейские приехали на место и задержали мужчину.

По предварительной информации, 49-летний житель Малахова, дом которого требует ремонта, последние полгода проживал у 69-летнего инвалида в обмен на помощь по хозяйству.

Однажды постоялец будучи в нетрезвом состоянии начал обзывать хозяина дома. В ответ пенсионер потребовал, чтобы тот покинул его жилище. Однако вместо выполнения требований мужчина схватил полено и начал угрожать, что убьет пенсионера.

В результате в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ. Ему грозят принудительные работы на срок до двух лет либо два года колонии.

Отмечается, что ранее этого мужчину неоднократно привлекали к уголовной ответственности за угрозы убийством и проникновение в чужое жилище.