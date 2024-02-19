В Касимове полицейские поймали 40-летнего пьяного водителя

Ему грозит уголовная ответственность.

В Касимове полицейские поймали пьяного водителя. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В субботу, 17 февраля, сотрудники Госавтоинспекции заметили на улице Касимова автомобиль «Шевроле Нива», который неуверенно двигался по проезжей части. Полицейские предположили, что водитель либо в состоянии опьянения, либо — ему требуется медицинская помощь.

Инспекторы подали знак об остановке. Во время общения с водителем — 40-летним местным жителем полицейские заметили признаки алкогольного опьянения. Это подтвердили результаты медицинского освидетельствования.

Отмечается, что рязанец в ноябре прошлого года был осужден за езду в нетрезвом виде. Теперь ему грозит уголовная ответственность.