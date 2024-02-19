В Госдуме предложили отменить акт о передаче Крыма УССР

Признав его незаконным.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин предложил отменить решение 1954 года о передаче Крыма в состав УССР, признав его незаконным. Об этом пишет РИА Новости.

Президиум Верховного совета СССР 19 февраля 1954 издал указ о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. Спустя два месяца — 26 апреля — указ был утвержден законом СССР и вошел в историю как передача Крыма Украине.

По словам политика, киевские власти продолжают зомбирование собственного населения, рассказывая, что у Украины в виде Крыма украли землю.