В ДТП с участием двух легковушек в Рязанской области пострадали семь человек

Авария случилась днем 18 февраля на втором километре автодороги «Рыбное — Константиново».

В ДТП с участием двух легковушек в Рязанской области пострадали семь человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась днем 18 февраля на втором километре автодороги «Рыбное — Константиново». 48-летняя рязанка на BMW столкнулась с автомобилем Voyah Free, под управлением 53-летней жительницы Рязани.

В результате пострадали водитель, 25 и 34-летние пассажиры автомобиля BMW, а также водитель, 55, 31 и 11-летние пассажиры Voyah Free.

Полиция проводит проверку.