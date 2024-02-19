В ДТП с участием двух легковушек в Рязанской области пострадали семь человек
Авария случилась днем 18 февраля на втором километре автодороги «Рыбное — Константиново».
В ДТП с участием двух легковушек в Рязанской области пострадали семь человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Авария случилась днем 18 февраля на втором километре автодороги «Рыбное — Константиново». 48-летняя рязанка на BMW столкнулась с автомобилем Voyah Free, под управлением 53-летней жительницы Рязани.
В результате пострадали водитель, 25 и 34-летние пассажиры автомобиля BMW, а также водитель, 55, 31 и 11-летние пассажиры Voyah Free.
Полиция проводит проверку.