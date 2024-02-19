В Чучковском районе мужчину-инвалида после пожара оставили без жилья

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением.

В Чучковском районе мужчину-инвалида после пожара оставили без жилья. Об этом сообщает местная прокуратура.

Установлено, что заявитель проживал в квартире по договору социального найма в многоквартирном доме, который в октябре 2023 года сгорел.

При обращении в органы местного самоуправления жилое помещение из маневренного фонда ему не предоставили.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о возложении на администрацию сельского поселения обязанности предоставить инвалиду благоустроенное жилье.