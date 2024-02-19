УМВД: в пяти заведениях Рязани незаконно продавали алкоголь
Возбуждены дела об административных правонарушениях. Нарушителям грозит штраф в размере от 500 000 рублей до 1 миллиона рублей.
В пяти заведениях Рязани незаконно продавали алкоголь. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Во время рейдов полицейские выявили и пресекли незаконную продажу алкоголя в трех кафе на улицах Керамзавода, Березовая и Гоголя, а также в двух торговых заведениях на улице Зубковой и на Касимовском шоссе.
Возбуждены дела об административных правонарушениях. Нарушителям грозит штраф в размере от 500 000 рублей до 1 миллиона рублей.