УМВД: в пяти заведениях Рязани незаконно продавали алкоголь

Возбуждены дела об административных правонарушениях. Нарушителям грозит штраф в размере от 500 000 рублей до 1 миллиона рублей.

В пяти заведениях Рязани незаконно продавали алкоголь. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Во время рейдов полицейские выявили и пресекли незаконную продажу алкоголя в трех кафе на улицах Керамзавода, Березовая и Гоголя, а также в двух торговых заведениях на улице Зубковой и на Касимовском шоссе.

Возбуждены дела об административных правонарушениях. Нарушителям грозит штраф в размере от 500 000 рублей до 1 миллиона рублей.