Умер сценарист фильма «Брестская крепость» Константин Воробьев

Ему было 53 года.

Умер белорусский сценарист и кинопродюсер Константин Воробьев. Об этом сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.

Воробьева не стало 19 февраля. Ему было 53 года.

Самой известной работой Воробьева стал фильм «Брестская крепость». Также он был автором или соавтором сценария фильмов «Три талера», «Украсть Бельмондо». Помимл этого, Воробьев был членом Союза кинематографистов Белоруссии, действительным членом Евразийской Академии телевидения и радио.