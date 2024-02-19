Умер научный сотрудник госмузея имени Пушкина Борис Перлов

Ему было 82 года.

16 февраля на 83-м году жизни скончался заслуженный работник культуры, научный сотрудник государственного музеи изобразительных искусств имени Пушкина Борис Перлов. Об этом сообщили в Telegram-канале музея.

Перлов был ведущим научным сотрудником отдела Древнего Востока, где проработал около 50 лет. В 2014 году он опубликовал первый том «Клинописных текстов в собрании ГМИИ имени Пушкина».

«Мечтал Борис Ильич подержать в руках и второй», — отметили коллеги Перлова.

Фото: Telegram-канал музея