В доме жителя Спасского района нашли 38 граммов «синтетики»

В отношении него возбудили уголовное дело.

Правоохранители нашли у 32-летнего жителя Спасского района наркотики в крупном объеме. Об этом пишет пресс-служба УМВД.

Полицейские узнали, что житель села Перкино употребляет синтетические наркотики и, возможно, хранит их в своем коттедже.

«С целью проведения обследования в доме полицейские совместно с сотрудниками СОБР Росгвардии прибыли в данный населенный пункт и задержали сельчанина вместе с его 25-летним гостем, жителем Рязани. При личном досмотре у ранее судимого рязанца полицейские изъяли более 2 граммов синтетического наркотика», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В доме у молодого человека обнаружили 38 граммов «синтетики» и приспособления для ее употребления.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере (часть 2 статьи 228 УК РФ).