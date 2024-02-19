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ТАСС: офицеры ВСУ покинули Купянск из-за продвижения войск РФ

Высший офицерский состав ВСУ и местные чиновники покинули город Купянск Харьковской области. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на координатора по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутата Госдумы Виктора Володацкого.

«Мы [силы РФ] перемалываем укрепрайоны, мы продвигаемся там вперед, ничто не может остановить наши вооруженные силы для того, чтобы Купянск тоже вернулся в состав России. Оттуда [из Купянска] уже убежали все высшие офицеры [ВСУ], которые находились в штабах. Все штабы переместились за Купянск. И те чиновники, которые прибыли из Киева и Западной Украины для управления Купянском и районом, тоже, нагрузив машины награбленным имуществом, убежали из Купянска», — сказал он.

Парламентарий подчеркнул, что факт, что украинские офицеры и чиновники оставили Купянск, является сигналом для солдат ВСУ, находящихся в городе. «Поэтому для них лучшее — это сдаться в плен», — сказал он.

Депутат добавил, что продвижение российских сил на упомянутом участке фронта уменьшит количество обстрелов со стороны украинских войск.