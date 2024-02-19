SuperJob: 35% рязанцев считают 23 февраля праздником всех мужчин

Для каждого второго рязанца День защитника Отечества — это профессиональный праздник военных, бывших и нынешних. 35% горожан считают 23 февраля праздником всех мужчин. Для 11% — это просто еще один выходной день в календаре.

35% рязанцев считают 23 февраля праздником всех мужчин. Об этом свидетельствуют данные опроса в сервисе SuperJob.

Отмечается, что для каждого второго рязанца День защитника Отечества — это профессиональный праздник военных, бывших и нынешних. 35% горожан считают 23 февраля праздником всех мужчин. Для 11% — это просто еще один выходной день в календаре.

Женская часть трудовых коллективов готовится к чествованию мужчин 23 февраля. Каждая вторая трудоустроенная жительница города сообщила о том, что в их компаниях на 23 февраля будут коллективные поздравления мужчин. 30% опрошенных будут дарить подарки мужчинам, 12% устроят коллегам застолье или чаепитие. 20% ответили, что в их трудовых коллективах не планируют поздравлять мужчин с 23 февраля.