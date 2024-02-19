Стало известно имя погибшего в Рязанской области полицейского

По данным издания, погибшего полицейского звали Олег Захаркин. Он жил в Сасове. В должность старшего инспектора ОВМ МО МВД «Сасовский» заступил в 2020 году.

Стало известно имя погибшего в Рязанской области полицейского. Об этом сообщает издание «Рязанские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, погибшего полицейского звали Олег Захаркин. Он жил в Сасове. В должность старшего инспектора ОВМ МО МВД «Сасовский» заступил в 2020 году.

Отмечается, что табельное оружие погибший взял 16 февраля для контрольных стрельб и проф мероприятий для пресечения незаконной миграции.

Напомним, его тело нашли вблизи поселка Сотницыно.