Сальдо призвал создать демилитаризованную зону с Украиной глубиной не менее 200 километров

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает, что демилитаризованная зона вглубь Украины от российской границы должна составлять не менее 200 километров.

Сальдо призвал создать демилитаризованную зону с Украиной глубиной не менее 200 километров. Об этом пишет РИА Новости.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает, что демилитаризованная зона вглубь Украины от российской границы должна составлять не менее 200 километров.

«Боевые действия должны быть прекращены, а украинские тяжелые вооружения отодвинуты от границ России на расстояние, недоступное для их применения. Демилитаризованная зона, несколько более широкая, чем дальность полета РСЗО дальнего действия и оперативно-тактических ракет „Точка-У“, на мой непрофессиональный взгляд, будет достаточна. Это где-то не менее 150-200 километров», — заявил он.

Он отметил, что от оккупации ВСУ должна быть освобождена вся правобережная Херсонщина, включая Снигиревский и Александровский округа.