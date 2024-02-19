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Рязанские родители обсудили тему буллинга в школах
Мероприятие состоялось в школе № 59.

В рязанской школе № 59 прошло общегородское родительское собрание «Буллинг в школе: как распознать и что делать?». Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Мероприятие провели специалисты Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

Родители из школ Октябрьского района разобрались в мифах и ошибочных установках относительно школьной травли, определении буллинга, его видах и признаках, задумались о том, какова роль родителей в его предупреждении и преодолении. Они активно искали ответы на волнующие вопросы: какие шаги могут предпринять родители, чтобы поддержать и помочь своему ребенку, какие из них окажутся наиболее эффективными, а какие повышают риски кризисного развития ситуации буллинга в классе.

Общегородское родительское собрание прошло в рамках реализации стратегии противодействия буллингу в образовательной среде и городской Недели противодействия буллингу в школе.