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Рязанская ОКБ и РязГМУ заключили мировое соглашение по иску на более пяти миллионов
Суд утвердил мировое соглашение и прекратил производство.

Арбитражный суд Рязани рассмотрел дело по иску ОКБ к РязГМУ на сумму более пяти миллионов рублей. Соответствующую информацию разместили в картотеке дела.

Суд утвердил мировое соглашение и прекратил производство.

«Стороны признали у РязГМУ задолженность в размере шести миллионов 150 тысяч 147 рублей оплаты расходов по содержанию родильного дома на улице Крупской, переданного в безвозмездное пользование недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Рязанской области, закрепленного на праве оперативного управления за больницей», — говорится в постановлении суда.

При подаче иска ОКБ требовала от РязГМУ взыскать около пяти миллионов рублей и проценты за пользование чужими деньгами в размере 148 тысяч 537 рублей. Увеличение задолженности произошло из-за расходов больницы по содержанию госимущества за ноябрь, декабрь 2023 года, с 1 по 25 января 2024 года.

Стороны договорились о возмещении РязГМУ задолженности путем предоставления образовательных услуг ОКБ по программам дополнительного профессионального образования сотрудникам больницы. Количество, виды и стоимость программ согласуют стороны отдельными договорами. Образовательные услуги должны предоставить с момента заключения и до 31 декабря 2028 года.

В документах указано, что ОКБ отказалась от требований взыскать проценты в размере 148 тысяч 537 рублей.

Напомним, ОКБ через суд потребовала от РязГМУ более пяти миллионов рублей. Позже в рязанском минздраве прокомментировали ситуацию.