Рязанка пожаловалась на свисающие снежные «шапки» на крыше дома

Также она пожаловалась на скользкую дорогу рядом с домом.

Рязанка пожаловалась на свисающие снежные «шапки» на крыше дома. Об этом она написала в Telegram-канале RZN Life.

Жительница Касимовского шоссе рассказал, что с крыши дома № 21 корпус 1 свисают снежные «шапки». Также она пожаловалась на скользкую дорогу рядом с домом.

Очевидно, что в ближайшие дни оттепели они полетят вниз, на головы прохожих. Параллельного тротуара нет. Отпрыгнуть тоже некуда", — написала женщина.