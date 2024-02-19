Рязанцы завоевали три медали Первенства ЦФО по спортивной борьбе

Рязанцы завоевали три медали Первенства ЦФО по спортивной борьбе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минспорта.

Соревнования среди юниоров до 24 лет прошли 17 февраля. Первенство посвятили памяти Героя Советского Союза Федора Полетаева. Соревнования проходили в Академии единоборств, в них приняли участие 108 спортсменов из 10 российских регионов.

Рязанцы завоевали: