Рязанцу дали три года колонии за ограбление знакомого и кражу 40 тысяч рублей

Он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Рязанцу дали три года колонии за ограбление знакомого и кражу 40 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, в августе 2023 года у 29-летнего мужчины произошел конфликт с тремя его знакомыми. В какой-то момент у одного из них выпал телефон. Рязанец забрал его и скрылся, не обращая внимания на возражения владельца.

Отмечается, что мужчина знал пароль от банковского приложения и перевел себе со счета потерпевшего 40 тысяч рублей.

Мужчину приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.