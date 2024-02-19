Рязанцев предупредили о перерывах телевизионного сигнала из-за солнечных интерференций

Кратковременные перерывы в трансляциях будут наблюдаться с 21 февраля до 15 марта.

Рязанцев предупредили о перерывах телевизионного сигнала из-за солнечных интерференций. Об этом сообщил филиал РТРС «Рязанский ОРТПЦ».

По данным организации, кратковременные перерывы в трансляциях будут наблюдаться с 21 февраля до 15 марта в промежуток с 11:57 до 13:06. Продолжительность помех — не более пяти минут.

На станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования.