Рязань вошла в тройку самых привлекательных регионов России для поиска работы

Москва на фоне высокой конкуренции за рабочие места оказалась на 65 месте рейтинга, а Санкт-Петербург — на 12.

Рязань вошла в тройку самых привлекательных регионов России для поиска работы. Об этом пишет РБК.

В исследовании отмечается, что самыми перспективными для трудоустройства регионами являются Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ и Рязанская область.

В основу рейтинга вошли показатели конкуренции за рабочие места в регионе, соотношение предлагаемых зарплат и прожиточного минимума, стремление соискателей к переезду по работе и уровень безработицы.

Москва на фоне высокой конкуренции за рабочие места оказалась на 65 месте рейтинга, а Санкт-Петербург — на 12.