Российские ученые создали систему для определения загрязнителей атмосферы

Все парниковые газы пересчитываются в единый эквивалент, которым является углекислый газ или СO2.

Российские ученые создали систему для определения загрязнителей атмосферы. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению авторов, разработку после тестирования в Красноярском крае можно будет внедрять и в других субъектах России.

Отмечается, что исследователи изучили доступную официальную информацию об антропогенных выбросах парниковых газов от различных секторов экономики (энергетика, промышленные процессы и использование продукции, сельское хозяйство и отходы) с 2018 по 2021 годы.

Затем на основе данных государственного лесного реестра они проанализировали баланс углерода во всех лесных экосистемах.

По словам ученых, все парниковые газы пересчитываются в единый эквивалент, которым является углекислый газ или СO2.

«При нынешнем состоянии дел в различных отраслях хозяйства поглощающая способность лесов края позволяет абсорбировать 100% антропогенных выбросов парниковых газов для территории Красноярского края», — рассказал директор Института фундаментальной биологии и биотехнологии СФУ Владимир Шишов.