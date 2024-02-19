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Российская разведка перехватила звонок бойца ВСУ о страшной ситуации в зоне СВО
В районе Работина в Запорожской области они ежедневно теряют до 20 военнослужащих.

Разведывательные подразделения ВС России перехватили телефонный разговор между бойцом ВСУ и его родственником, в котором украинский военный рассказал о тяжелой ситуации на линии боевого соприкосновения. Об этом пишет «МК».

Боец признал, что украинская армия несет огромные потери на всех направлениях. По его словам, в районе Работина в Запорожской области ВСУ ежедневно теряют до 20 военнослужащих, не считая выживших раненых.

После услышанного рассказа родственник посоветовал украинскому военному не проявлять героизм и стараться беречь себя.