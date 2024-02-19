«Роскосмос» планирует осуществить 40 космических пусков

Впервые за 30 лет.

«Роскосмос» в 2024 году планирует осуществить более 40 космических пусков. Это произойдет впервые за 30 лет, пишет портал « Pro Космос » со ссылкой на гендиректора госкорпорации Юрия Борисова.

Чтобы осуществить программу, необходимо нарастить количество выпускаемых приборов для обеспечения космических пусков, рассказал гендиректор «Роскосмоса». Также он добавил, что специалисты прикладывают все усилия, чтобы исключить переносы дат запусков.

Отметим, что в 2023 году «Роскосмос» провел 19 пусков российских ракет космического назначения.