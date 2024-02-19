«Роскосмос» планирует осуществить 40 космических пусков
Впервые за 30 лет.
«Роскосмос» в 2024 году планирует осуществить более 40 космических пусков. Это произойдет впервые за 30 лет, пишет портал «
Чтобы осуществить программу, необходимо нарастить количество выпускаемых приборов для обеспечения космических пусков, рассказал гендиректор «Роскосмоса». Также он добавил, что специалисты прикладывают все усилия, чтобы исключить переносы дат запусков.
Отметим, что в 2023 году «Роскосмос» провел 19 пусков российских ракет космического назначения.