«РН»: в Рязанской области нашли труп полицейского с огнестрельным ранением

Тело обнаружили вблизи поселка Сотницыно Сасовского района.

В пятницу, 16 февраля, вблизи поселка Сотницыно Сасовского района нашли труп капитана полиции. Об этом пишут «РН» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело было обнаружено на обочине дороги в 200 метрах от населенного пункта. Погибший капитан полиции лежал около своего автомобиля «Volkswagen Polo».

Отмечается, что на теле обнаружили огнестрельное ранение в висок, а рядом лежало табельное оружие.