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Пушилин: в Авдеевке большое количество украинских солдат сдались в плен
Противник вынужден был сдаваться, чтобы сохранить себе жизнь.

Российские войска взяли в плен большое количество украинских солдат. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу ДНР Дениса Пушилина.

«Пленных достаточно большое количество. В общих чертах могу сказать, что противник вынужден был сдаваться, чтобы сохранить себе жизнь. И информации, которая у меня есть, это достаточно немалое количество», — сказал он.

Более точную информацию при необходимости обнародует Министерство обороны России.