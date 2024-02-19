Пушилин: в Авдеевке большое количество украинских солдат сдались в плен

Противник вынужден был сдаваться, чтобы сохранить себе жизнь.

Российские войска взяли в плен большое количество украинских солдат. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу ДНР Дениса Пушилина.

«Пленных достаточно большое количество. В общих чертах могу сказать, что противник вынужден был сдаваться, чтобы сохранить себе жизнь. И информации, которая у меня есть, это достаточно немалое количество», — сказал он.

Более точную информацию при необходимости обнародует Министерство обороны России.