Пенсионерка из Рязани перевела 820 тысяч рублей барнаульским мошенникам

Мужчин задержали. Возбуждено уголовное дело.

Пенсионерка из Рязани перевела 820 тысяч рублей барнаульским мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Алтайскому краю.

Двое мошенников из Барнаула предложили пожилой рязанке перевести деньги на «безопасный счет». Пенсионерка перевела мужчинам 820 тысяч рублей. Шестью транзакциями женщина перечислила их на несколько счетов. 450 тысяч из этой суммы поступили на одну из карт барнаульцев. Чтобы снять деньги, сообщники поехали в Новосибирск. Там же, оставив себе небольшой процент, они через банкомат отправили финансы «работодателям».

Мужчин задержали. Возбуждено уголовное дело.