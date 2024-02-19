NYT: ВСУ оказались в самой тяжелой ситуации с начала СВО

Такой вывод журналисты сделали проанализировав соотношение сил на основных участках фронта. По этим данным, российская армия наступает на пяти направлениях.

ВСУ оказались в самой тяжелой ситуации с начала СВО. Об этом пишет газета The New York Times.

Такой вывод журналисты сделали проанализировав соотношение сил на основных участках фронта. По этим данным, российская армия наступает на пяти направлениях. Речь идет об Авдеевском, Марьинском, Роботинском, Кременском и Бахмутском направлениях.

Ранее экс-полковник СБУ заявил, что российская армия готовит мощное наступление на фронте.