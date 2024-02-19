На трассе в Ростовской области произошло смертельное ДТП

На трассе в Ростовской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает «Блокнот».

Все случилось на автодороге Морозовск-Цимлянск-Волгодонск. Участниками аварии стали «Лада Веста» и «Тойота Ленд Крузер Прадо». За рулем иномарки находилась 22-летняя девушка.

По предварительным данным, она выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с отечественным автомобилем, за рулем которого находился 36-летний мужчина.

Он скончался до приезда скорой помощи.