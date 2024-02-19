На Рязанском приборном заводе прошло чествование ветеранов труда предприятия

На Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) состоялось чествование ветеранов труда предприятия. Ветеранские удостоверения получили 37 заводчан.

Почетного звания «Заслуженный ветеран труда завода» были удостоены 18 работников ГРПЗ. Все они трудятся на предприятии в течение 35 (мужчины) и 30 (женщины) лет и имеют звание «Ветеран труда завода», а также не менее трех наград разного достоинства.

Ветеранами труда стали 19 человек: рабочие, инженерно-технические работники, специалисты, руководители. Это звание получают за безупречную непрерывную работу на предприятии на протяжении не менее 25 лет.

«Заводчане, заслужившие эти почетные звания, — гордость нашего предприятия. Их опыт, трудолюбие, ответственность являются мощным ориентиром для молодого поколения рабочих и инженеров. Своим неустанным трудом они способствуют развитию и процветанию родного предприятия, внося значимый вклад в будущее завода, в нашу общую историю», — отметил генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов.

Наряду с удостоверениями все награжденные получили денежные премии. Заслуженным ветеранам полагается также ежемесячная доплата к окладу, а их имена заносятся в заводскую Книгу Почета. Вручение ветеранских удостоверений проходит на Государственном Рязанском приборном заводе два раза в год.