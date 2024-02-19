Мэрия Рязани попросила временно не парковать автомобили на площади Театральной

Дирекция благоустройства города будет вывозить

Мэрия Рязани попросила временно не парковать автомобили на площади Театральной. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Отмечается, что Дирекция благоустройства города продолжает вывозить снег с городских улиц. Из-за этого администрация попросила водителей не парковать машины на площади Театральной с 17:00 до 7:00 с 19 по 21 февраля и не создавать препятствия для уборки.

В районе проведения будет работать эвакуатор.