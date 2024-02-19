Медведев выразил уверенность в скорой победе России в СВО

Также он отметил, что сейчас решается судьба России, поэтому перед страной стоят очень непростые задачи.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Россия в скором времени одержит победу в СВО. Об этом он заявил на встрече с командирами чеченских подразделений во время визита в Чечню, пишет Life.

«Я уверен, она скоро придет в результате той боевой работы, которую ведете вы, ведут ваши боевые товарищи, ведёт, по сути, вся наша страна. С нами Бог, победа будет за нами!», — заявил Медведев.

Также он отметил, что сейчас решается судьба России, поэтому перед страной стоят очень непростые задачи.