Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 19
-5°
Втр, 20
-5°
Срд, 21
-2°
ЦБ USD 92.41 -0.14 20/02
ЦБ EUR 99.49 0.14 20/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
Абсолютное большинство экспертов всегда рекомендуют пок...
31 января 15:17
10 802
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
11 814
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
18 009
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
17 723
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Медведев назвал число военных, принятых на службу в ВС России в 2024 году
Также он выразил надежду, что цели по набору служащих в объединенную группировку войск в 2024 году будут выполнены.
В интересах объединенной группировки войск на службу приняли более 53 тысяч человек. Об этом сообщил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, пишет РИА Новости.

Цифра приведена с 1 января.

Также Медведев выразил надежду, что цели по набору служащих в объединенную группировку войск в 2024 году будут выполнены.