Медведев назвал число военных, принятых на службу в ВС России в 2024 году

Также он выразил надежду, что цели по набору служащих в объединенную группировку войск в 2024 году будут выполнены.

В интересах объединенной группировки войск на службу приняли более 53 тысяч человек. Об этом сообщил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, пишет РИА Новости.

Цифра приведена с 1 января.

Также Медведев выразил надежду, что цели по набору служащих в объединенную группировку войск в 2024 году будут выполнены.