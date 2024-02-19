Луховицкий суд назначил экспертизу по делу о защите чести Логуновых

Отмечается, что заседания пока приостановлены.

Луховицкий суд назначил экспертизу по делу о защите чести и достоинства родителей Александра Логунова. Об этом говорится в картотеке ведомства.

Представители Наталии Кошелевой Екатерина Шумякина и Надежда Швырева ходатайствовали об экспертизе, в которой эксперт-лингвит ответит на ряд вопросов. Как отметила в своих публикациях в соцсетях Швырева, без экспертизы непонятно, что опровергать.

Кроме того, в картотеке суда указано, что заседания пока приостановлены.

Напомним, на прошлых заседаниях по иску родителей Логунова должны были вызвать представителей соцсетей «ВКонтакте» и «Дзен».