Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 19
-4°
Втр, 20
-5°
Срд, 21
-2°
ЦБ USD 92.55 0.73 17/02
ЦБ EUR 99.35 0.94 17/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
Абсолютное большинство экспертов всегда рекомендуют пок...
31 января 15:17
10 715
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
11 728
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
17 927
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
17 644
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Комитет Госдумы одобрил обязательное вывешивание флага России на зданиях вузов
В целях воспитания патриотизма у молодежи.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, по которому все образовательные учреждения с нового учебного года должны размещать на своих зданиях и территориях государственный флаг. Об этом пишет ТАСС.

«В целях укрепления неразрывности и последовательности в процессе воспитания патриотизма, традиционных духовно-нравственных ценностей и общероссийской гражданской идентичности у обучающихся, законопроектом предлагается установить, что Государственный флаг Российской Федерации должен быть вывешен постоянно на зданиях образовательных организаций независимо от форм собственности или установлен постоянно на их территориях: детских садах, школах, колледжах, институтах, университетах», — указано в пояснительной записке.

Авторы законопроекта, во главе с вице-спикером палаты парламента Петром Толстым и председателем думского комитета по просвещению Ольгой Казаковой, предлагают внести изменения в конституционный закон «О государственном флаге Российской Федерации».

Сейчас вывешивать флаг обязаны только общеобразовательные организации (школы, гимназии, лицеи).