Комитет Госдумы одобрил обязательное вывешивание флага России на зданиях вузов

В целях воспитания патриотизма у молодежи.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, по которому все образовательные учреждения с нового учебного года должны размещать на своих зданиях и территориях государственный флаг. Об этом пишет ТАСС .

«В целях укрепления неразрывности и последовательности в процессе воспитания патриотизма, традиционных духовно-нравственных ценностей и общероссийской гражданской идентичности у обучающихся, законопроектом предлагается установить, что Государственный флаг Российской Федерации должен быть вывешен постоянно на зданиях образовательных организаций независимо от форм собственности или установлен постоянно на их территориях: детских садах, школах, колледжах, институтах, университетах», — указано в пояснительной записке.

Авторы законопроекта, во главе с вице-спикером палаты парламента Петром Толстым и председателем думского комитета по просвещению Ольгой Казаковой, предлагают внести изменения в конституционный закон «О государственном флаге Российской Федерации».

Сейчас вывешивать флаг обязаны только общеобразовательные организации (школы, гимназии, лицеи).