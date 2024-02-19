Госавтоинспекция обратилась к рязанцам из-за резкого ухудшения погоды

Температура воздуха ночью по области −11… −6°С; днём −7…−2°С.

Госавтоинспекция обратилась к рязанцам из-за резкого ухудшения погоды. Соответствующий пост появился в соцсетях ведомства.

В понедельник, 19 февраля, на территории Рязанской области местами небольшой и умеренный снег, гололедица. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью по области −11… −6°С; днём −7…−2°С.

Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток.