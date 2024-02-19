Добровольцы из Росгвардии смогут получить удостоверение ветерана боевых действий

И все соответствующие такому статусу льготы.

Бойцы СВО, участвующие в качестве добровольцев в подразделениях Росгвардии, смогут получить удостоверение ветерана боевых действий и все соответствующие такому статусу льготы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на премьер-министра России Михаила Мишустина.

«Подписано постановление, по которому добровольцы в составе Росгвардии смогут получить удостоверение ветерана боевых действий единого образца и, соответственно, право на социальные льготы, полагающиеся по закону», — сказал он.

Для таких бойцов предусмотрены компенсация части коммунальных платежей, льготы по налогу на имущество, бесплатный проезд в пригородном железнодорожном транспорте. Также им полагается ежемесячная выплата.

Ранее сообщалось о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» начали получать удостоверение ветерана боевых действий.