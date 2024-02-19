Бастрыкин потребовал доклад из-за нарушения прав жильцов общежития на улице Дачной в Рязани

Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Рязанской области Алексея Медведкова доклад о ходе расследования уголовного дела, а также о причинах допущенной по нему волокиты.

Бастрыкин потребовал доклад из-за нарушения прав жильцов общежития на улице Дачной в Рязани. Об этом сообщается в пресс-службе СК РФ.

Отмечается, что общежитие было построено в 1957 году. Его признали аварийным в 2016 году. В здании отсутствует горячее водоснабжение, изношены коммуникации, протекает крыша, разрушаются стены. Обслуживание здания не осуществляется ни одной из управляющих организаций.

Дом не включен в программу расселения жильцов, поэтому ранее Бастрыкин поставил данную ситуацию на контроль. В региональном следкоме было возбуждено уголовное дело, расследование которого продолжается.

Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Рязанской области Алексея Медведкова доклад о ходе расследования уголовного дела, а также о причинах допущенной по нему волокиты.