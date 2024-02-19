Аналог пионерского галстука предложили ввести в российских школах

Он символизирует стремление к знаниям.

Глава Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил ввести в качестве обязательного атрибута для российских школьников аналог пионерского галстука. Об этом сообщает RT.

По его словам, в последние годы в России неоднократно поднимался вопрос о возрождении традиции ношения учащимися школьной формы. Он отметил, что процесс возвращения единой униформы может быть начат постепенно — с возвращения в школьный гардероб символических, но важных аксессуаров.

Пионерский галстук символизировал стремление школьника к знаниям, верности стране, готовности помогать.