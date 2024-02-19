Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 19
-4°
Втр, 20
-5°
Срд, 21
-2°
ЦБ USD 92.55 0.73 17/02
ЦБ EUR 99.35 0.94 17/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
Абсолютное большинство экспертов всегда рекомендуют пок...
31 января 15:17
10 715
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
11 728
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
17 927
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
17 644
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Аналог пионерского галстука предложили ввести в российских школах
Он символизирует стремление к знаниям.

Глава Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил ввести в качестве обязательного атрибута для российских школьников аналог пионерского галстука. Об этом сообщает RT.

По его словам, в последние годы в России неоднократно поднимался вопрос о возрождении традиции ношения учащимися школьной формы. Он отметил, что процесс возвращения единой униформы может быть начат постепенно — с возвращения в школьный гардероб символических, но важных аксессуаров.

Пионерский галстук символизировал стремление школьника к знаниям, верности стране, готовности помогать.