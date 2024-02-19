34-летнего жителя Липецка подозревают в развращении школьниц

В Липецке арестовали мужчину по подозрению в развращении школьниц. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По данным следствия, в феврале 34-летний мужчина на улицах Первомайской и Октябрьской совершил в отношении школьниц развратные действия и скрылся с места. Девочки рассказали обо всем родителям, которые обратились в полицию.

Вскоре правоохранители задержали мужчину. Выяснилось, что ранее он провел девять лет в колонии за изнасилование.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по частям 1, 2 статьи 135 УК РФ.