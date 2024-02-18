ВСУ обстреляли два района в Донецке

Украинские войска выпустили семь снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку.

Украинские войска выпустили семь снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 17.05 — населенный пункт Кураховка — г. Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров… 17.45 — населенный пункт Карловка — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров… 17.55 — населенный пункт Карловка — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Ранее в ДНР шесть человек пострадали при подрыве кассетных боеприпасов ВСУ.