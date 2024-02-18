ВС России улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении
ВСУ потеряли на этом направлении до 400 военнослужащих.
ВС России улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении. Об этом
По данным ведомства, ВС России нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 93-й механизированных и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка ЛНР, Красное и Клещеевка ДНР.
Как рассказали в Минобороны, ВСУ потеряли на этом направлении до 400 военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три гаубицы: «Мста-Б», Д-20 и Д-30, а также боевую машину зенитного ракетного комплекса «Стрела-10».