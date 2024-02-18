ВС России улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении

ВСУ потеряли на этом направлении до 400 военнослужащих.

ВС России улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны.

По данным ведомства, ВС России нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 93-й механизированных и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка ЛНР, Красное и Клещеевка ДНР.

Как рассказали в Минобороны, ВСУ потеряли на этом направлении до 400 военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три гаубицы: «Мста-Б», Д-20 и Д-30, а также боевую машину зенитного ракетного комплекса «Стрела-10».