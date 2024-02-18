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В Ярославской области в ДТП пострадали восемь человек

В Ярославской области в ДТП пострадали восемь человек. Об этом в воскресенье, 18 февраля, сообщили в Telegram-канале «УМВД России по Ярославской области».

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел около 12:35 у деревни Фалюково Угличского района. Столкнулись «Рено» и «Опель».

По предварительной информации полиции, в результате ДТП пострадали водитель автомобиля «Рено» женщина 1984 г. р. и пассажиры: мужчина 1979 г. р., трое несовершеннолетних 2007, 2012, 2014 г. р., а также водитель автомобиля «Опель» мужчина 1994 г. р. и двое пассажиров: молодой человек 2002 г. р. и несовершеннолетняя 2006 г. р.

Отмечается, что пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: Telegram-канал «Прокуратура ярославской области»