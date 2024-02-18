В Рязанской области остановили более 140 автомобилей с тонировкой стекол

В Рязанской области в субботу, 17 февраля, прошел рейд «Чистые стекла». За сутки зафиксировали более 80 нарушений за тонировку.

В Рязанской области в субботу, 17 февраля, прошел рейд «Чистые стекла». За сутки зафиксировали более 140 нарушений за тонировку. Об этом сообщили в Telegram-канале «Госавтоинспекция Рязанской области».

По данным ведомства, за нарушение предусмотрена административная ответственность по части 3.1 статьи 12.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Штраф составляет 500 рублей.

Отмечается, что за невыполнение законных требований сотрудников полиции предусмотрено наказание вплоть до административного ареста на срок до 15 суток.

Госавтоинспекция Рязанской области призвала водителей соблюдать ПДД и уважительно относиться к другим участникам дорожного движения.

В ведомстве отметили, что профилактические мероприятия продолжаются.

Напомним, в пятницу, 16 февраля, госавтоинспекция анонсировала в Рязанской области недельный рейд.