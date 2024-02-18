В Рязани в ДТП на Московском шоссе пострадали две женщины

Авария случилась в субботу, 17 февраля, примерно в 22:40.

В Рязани в субботу, 17 февраля, примерно в 22:40 на Московском шоссе возле дома № 120 произошло ДТП. Об этом сообщили в Telegram-канале «Госавтоинспекция Рязанской области».

По предварительной информации ведомства, столкнулись «Шкода Октавия» под управлением 29-летней жительницы Рыбновского района и «Лада Гранта» под управлением 24-летней жительницы Рязанского района.

Отмечается, что водителю и 31-летней пассажирке автомобиля «Лада» после ДТП потребовалась медпомощь.

Как рассказали в госавтоинспекции, проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.