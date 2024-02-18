В Приморье водитель BMW погиб в лобовом столкновении с фурой

В Приморье водитель BMW погиб в лобовом столкновении с фурой. Об этом сообщили в Telegram-канале «Полиция Прикамья».

По предварительной информации ведомства, 39-летний водитель BMW 118i, двигаясь со стороны города Владивостока в направлении города Хабаровска, выехал на встречную полосу дороги и столкнулся с грузовым автомобилем MAN под управлением 50-летнего мужчины.

Как рассказали в полиции, после аварии водитель автомобиля BMW скончался на месте происшествия.

Отмечается, что водитель большегруза получил травмы. Его отправили на амбулаторное лечение.

Фото: Telegram-канал «Полиция Прикамья»