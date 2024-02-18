В Полянах пропал 30-летний мужчина

С 9 февраля 2024 года нет данных о его местонахождении.

В Полянах пропал 30-летний Антон Шпаковский. Об этом сообщил ПСО «ЛизаАлерт» в группе во «ВКонтакте».

Как указано в посте, с 9 февраля 2024 года нет данных о местонахождении мужчины.

Приметы: рост — 175 см, нормального телосложения, волосы — темно-русые, глаза — серые.

Одежда: черный пуховик, серые спортивные брюки, черные с красным кроссовки.