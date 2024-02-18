В Полянах пропал 30-летний мужчина
С 9 февраля 2024 года нет данных о его местонахождении.
В Полянах пропал 30-летний Антон Шпаковский. Об этом сообщил ПСО «ЛизаАлерт» в группе во «ВКонтакте».
Как указано в посте, с 9 февраля 2024 года нет данных о местонахождении мужчины.
Приметы: рост — 175 см, нормального телосложения, волосы — темно-русые, глаза — серые.
Одежда: черный пуховик, серые спортивные брюки, черные с красным кроссовки.
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