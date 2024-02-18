В Перми при пожаре в доме погибли три человека

В Перми при пожаре в доме погибли три человека. Об этом в воскресенье, 18 февраля, сообщили в пресс-службе СУ СК по краю.

По данным следствия, в одном из частных домов, расположенном в Мотовилихинском районе города Перми, произошел пожар, во время тушения которого нашли тела троих людей.

Как рассказали в СК, в настоящее время следователем осмотрел место происшествия, допрашиваются свидетели, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы для установления причин пожара и гибели людей.

Фото: СУ СК по Пермскому краю