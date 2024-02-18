В Кисловодске школьник напал на подростка с ножом
В Кисловодске ранее судимый воспитанник детского дома, учащийся восьмого класса, напал с ножом на подростка. Об этом
По данным агентства, инцидент произошел около 18:00 в субботу, 17 февраля, на улице Островского, рядом с детским домом.
Как рассказал собеседник ТАСС, на данный момент пострадавший перенес операцию и находится в реанимационном отделении Кисловодской городской больницы.
«По предварительным данным, конфликт случился на почве неприязненных отношений», — добавил источник агентства.
По его словам, проводится проверка. Нападавший задержан.