В Кисловодске школьник напал на подростка с ножом

В Кисловодске ранее судимый воспитанник детского дома, учащийся восьмого класса, напал с ножом на подростка. Об этом сообщил ТАСС глава курорта Евгений Моисеев.

По данным агентства, инцидент произошел около 18:00 в субботу, 17 февраля, на улице Островского, рядом с детским домом.

Как рассказал собеседник ТАСС, на данный момент пострадавший перенес операцию и находится в реанимационном отделении Кисловодской городской больницы.

«По предварительным данным, конфликт случился на почве неприязненных отношений», — добавил источник агентства.

По его словам, проводится проверка. Нападавший задержан.