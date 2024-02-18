В Госдуме предложили смягчить правила покупки квартир за маткапитал

Инициатива касается жителей сел.

В Госдуме предложили смягчить правила покупки квартир за маткапитал. С таким предложением выступила зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Об этом сообщили «Известия».

По словам издания, жителям сел могут разрешить тратить маткапитал на недвижимость, не ожидая истечения трех лет с момента рождения ребенка.

Автор инициативы полагает, что подобная мера сможет снизить отток молодых семей из сельской местности и уменьшить нагрузку на бюджет.

«Выгодных и актуальных предложений по ипотечным продуктам, по словам депутата, в селах просто нет. В результате семьи с детьми переезжают в более крупные города и приобретают недвижимость в кредит», — говорится в публикации.

Как отметили «Известия», Лантратова считает целесообразным разрешить семьям из населенных пунктов, в которых проживает не более 50 тысяч человек, покупать жилье при помощи сертификатов на маткапитал сразу после рождения ребенка.